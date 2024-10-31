Bilimde Ekim Ayı Gelişmeleri

Güncel

Çinli bilim insanlarının Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen batarya geliştirmesinden, hareket etmesi sonucu elektrik yüklenerek dikilen yaranın çabuk iyileşmesini sağlayan cerrahi dikiş ipinin geliştirilmesine kadar ekim ayında birçok bilimsel gelişme oldu.

Bilim ve teknoloji dünyasındaki türlü keşif, yenilik ve atılım, evrenin bilinmeyen taraflarını açığa çıkarıyor ve ufuk açmaya devam ediyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen ve bu gezegenin zorlu koşullarına dayanabilen bir batarya geliştirdi.

Araştırmacılar, geliştirilen pilin, 1350 saatten fazla (iki Mars ayı) çalışabilmesinin yanı sıra gece ve gündüz sıfırdan 60 derecelere kadar değişen koşullarda işlevsel kalabildiğini açıkladı.

İyileşmeyi hızlandıran cerrahi dikiş ipi

Çin'de araştırmacılar, biyolojik olarak parçalanabilen polimere sarılı magnezyum içeren dikiş ipinin, mekanik-elektrik doğası gereği hareket edilmesi halinde elektrik alanı üretebildiğini kaydetti.

Bu dikiş ipini yapay kas dokuları ve fareler üzerinde deneyen araştırmacılar, dikilen yaraların 10 günün ardından neredeyse tamamen iyileştiğini ifade etti. Araştırmacılar, elektrik alanı oluştuğunda dikişli alana yaklaşan hücrelerin arttığını ve böylece yaranın daha hızlı iyileştiğini belirtti.

Buna göre, araştırmacılar, elektrik yüklenen dikiş ipinin, yara onarımını yüzde 50'ye kadar hızlandırmanın yanı sıra enfeksiyon riskini azalttığını ortaya koydu.

Güneş Sistemi'nde bir gezegenin keşfi

Avrupa Güney Rasathanesinden (ESO) bilim insanları, Dünya'ya en yakın ikinci yıldız sistemi Barnard Yıldızı'nın yörüngesinde ilk kez bir gezegen gözlemledi.

Araştırmacılar, bir yılı yaklaşık 3,15 Dünya gününe eş değer bu gezegenin, yüzey sıcaklığının yaklaşık 125 santigrat derece olduğunu saptadı.

Gezegenin Dünya'dakine benzer bir yaşama sahip olmadığını vurgulayan araştırmacılar, gezegenin, yüzeyinde sıvı su bulundurmak için fazla sıcak olduğunun altını çizdi.

Keşiflerde yapay zekanın faydaları sürüyor

Sydney Üniversitesi ve Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı dahil birçok enstitüden araştırmacılar, yapay zeka teknolojisiyle, genetik materyali RNA (ribonükleik asit) olan 161 bin 979 yeni virüs türü keşfetti.

Bilim insanları, virüsleri keşfetmek için 47 bin 250 nükleotide kadar uzanan virüs genomları gibi genetik dizi verilerini hesaplamak amacıyla "LucaProt" adlı bir derin öğrenme algoritması oluşturdu.

Araştırmacılar, keşfedilen virüslerin çoğunun bilgilerinin mevcut veri tabanlarında olduğunu belirterek, yapay zeka teknolojisiyle bu verilerin organize edilip kategori altına alındığını kaydetti.

Yapay zekayla geliştirilen cihazın depresyona faydası olabileceği düşünülüyor

Bilim insanlarınca evde kullanıma uygun geliştirilen bir cihazın, ilaç ve terapiye yanıt vermeyen depresyon vakalarında etkili olabileceği saptandı.

Depresyonlu kişilerde genellikle daha az aktif olan, beynin karar verme süreciyle bağlantılı bölgesine zayıf elektrik akımları veren cihazı 10 hafta boyunca düzenli kullananların, depresif semptomlarında "fark edilir düşüş" gözlendi.

Geliştirdikleri "yüzücü bonesi" benzeri cihazın depresyona etkilerini değerlendiren bilim insanları, cihazı ağır depresyon tanısı konulan 174 kişi üzerinde test etti.