Bilinçli Gençlik İçin Geleneksel Sporlar - Son Dakika
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Bilinçli Gençlik İçin Geleneksel Sporlar

Bilinçli Gençlik İçin Geleneksel Sporlar

Bilal Erdoğan, geleneksel sporların kültürel mirasın aktarımında önemli rol oynadığını vurguladı.

27.10.2024 23:46
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Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kültürün gelecek nesillere aktarmanın yollarından birinin, geleneksel sporların yeniden canlandırılması olduğunu belirterek, "Önemli bir kültürel unsur olduğu için geleneksel spor ve oyunlara büyük ilgi var." dedi.

Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ortaklığında düzenlenen "Küresel Sorunlara Gençlerin Yanıtları: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı panelde konuştu.

Panele, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'ın yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ICYF Başkanı Ayhan, ICYF'nin 56 üye ülkenin gençlerine hizmet verdiğini ifade ederek, daha sonra konuşmasını yapmak üzere Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı takdim etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, geleneksel sporların bu süreçte etkili yöntem olabileceğini dile getirdi.

Bilal Erdoğan, "Önemli bir kültürel unsur olduğu için geleneksel spor ve oyunlara büyük ilgi var." dedi.

Konuşmasında, gençlerin kendi kültürlerini gelecek nesillere aktarmasının zorluğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asıl zorluk, gençlerin kendi kültürlerini miras almalarıdır. Bu, dünyanın her yerinde oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak kültürü gelecek nesillere aktarmanın yollarını bulmak zorundayız. Bu kolay bir iş değil ve basit bir cevabı yok. Belki de geleneksel sporların yeniden canlandırılması, bunu başarmanın bir yolu olabilir."

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, 5 kıtada ve 22 ülkede geleneksel sporların dünya sahnesinde daha fazla yer bulması için öncülük ettiklerini belirten Erdoğan, bu sporların, sadece bir yarış değil, kültürel zenginliklerin, dostluğun ve dayanışmanın da sembolü olduğunu bildirdi.

Erdoğan, kendi kültürünün ve değerlerinin farkında olan gençlerin dünyaya daha fazla katkı sağlayacağını ifade ederek, buna karşın bugünün dünyasında pek çok olgunun, tarihi geçmişi ve öneminden soyutlandığını kaydetti.

Bilal Erdoğan, bu soyutlanmanın çok verimli ve insanlık için faydalı olmadığı görüşünü paylaşarak, "Daha fazla kültürel zenginliğin ve kültür temsilinin insanlara daha fazla özgüven aşılayacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Daha iyi bir dünya ve insanlık için yeni bir döngü başlayacak"

Erdoğan, dünya genelinde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen daha iyi bir dünya için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada olup bitenlere dair bu karamsar bakış açısı, aslında bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etmeli. Kolayca pes etmemeli ve 'Tek bir birey olarak ne yapabilirim?' diye düşünmemeliyiz. Daha iyi bir dünya ve insanlık için yeni bir döngü başlayacak ve biz de bunun bir parçası olmalıyız."

"Türkiye'nin büyük umutları var"

Erdoğan, Türkiye'nin konumu ve önemine işaret ederek, "Avrupa projesi ve Avrupa hissiyatının düşüşe geçtiğini düşünüyorum. Türkiye kesinlikle yeni bir şeyin parçası ve bu Avrupa projesi, kendi kararlarını veren, uluslararası ilişkilerde kendi hareket tarzını belirleyen dinamik Türkiye'den kesinlikle hoşlanmıyor." dedi.

Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin büyük umutları var. Birçok alanda iddiası var ve bence Türkiye bunu başaracak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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