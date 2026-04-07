Bill Ackman'ın Şirketi Universal Music Group'a 55 Milyar Euro Değerleme ile Teklifte Bulundu

Milyarder yatırımcı Bill Ackman'ın şirketi Pershing Square Capital, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Universal Music Group için yaklaşık 55 milyar euro değerleme üzerinden satın alma teklifinde bulundu. Plan kapsamında şirketin Amsterdam'daki mevcut kotasyonunun sonlandırılması ve hisselerin New York Stock Exchange'te yeniden işlem görmesi hedefleniyor.

SPAC modeliyle birleşme planı, Ackman'ın kurduğu özel amaçlı satın alma şirketi ile Universal'ın birleşmesini içeriyor. Son altı ayda yapay zekânın müzik gelirlerine etkisine yönelik endişelerle yüzde 30'un üzerinde değer kaybeden şirket hisseleri, teklif haberinin ardından sabah işlemlerinde yüzde 13 yükseldi. Ackman, hisse performansının şirket faaliyetleri dışındaki faktörler nedeniyle baskılandığını ve bu yapının söz konusu sorunları çözebileceğini belirtti.

Plan doğrultusunda Pershing Square toplam 2,5 milyar euro yatırım yapacak, bunun 1,05 milyar euroluk kısmı Sparc Holdings yatırımcılarından sağlanacak. Yeni yapı ayrıca yaklaşık 5,4 milyar euro borçlanacak ve Universal'ın Spotify'daki payının satışıyla 1,5 milyar euro net gelir elde edilmesi planlanıyor. Teklif kapsamında hissedarlara hisse başına 5,05 euro nakit ödeme yapılacak ve mevcut her hisse karşılığında yeni şirketten 0,77 pay verilecek.

Universal Music, Taylor Swift ve Kendrick Lamar gibi yıldızları bünyesinde barındırırken, Sony Music Entertainment ve Warner Music Group ile birlikte sektörün 'büyük üçlü' oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, teklif hakkında henüz resmi bir değerlendirme paylaşmadı. Pershing Square'e göre Universal hisselerindeki zayıf performansta ABD kotasyonunun ertelenmesi, net bir sermaye dağıtım planının bulunmaması ve Spotify yatırımının yeterince fiyatlanmaması etkili oldu.

Planın hayata geçmesi halinde şirket, Pershing Square Sparc Holdings ile birleşerek Nevada merkezli yeni bir yapıya dönüşecek ve New York'ta işlem görecek. Yeni şirketin yönetim kurulu başkanlığını eski The Walt Disney Company yöneticisi Michael Ovitz üstlenecek. Bu gelişme, Ackman'ın New York'ta işlem görecek Pershing Square USA adlı kapalı uçlu fon için halka arz hazırlıklarını sürdürdüğü döneme denk geldi.