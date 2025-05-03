BİLSEM Öğrencileri Kariyer Planlamasında Kişisel Gelişimi Öncelikli Görüyor - Son Dakika
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BİLSEM Öğrencileri Kariyer Planlamasında Kişisel Gelişimi Öncelikli Görüyor

MEB araştırması, özel yetenekli öğrencilerin kariyer planlamalarında kişisel gelişime öncelik verdiğini ortaya koydu.

03.05.2025 11:32
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) proje üretim ve yönetimi programında eğitim gören ortaöğretim düzeyindeki 2 binden fazla özel yetenekli öğrenciyle yapılan araştırma, bu öğrencilerin kariyer planlamalarında kişisel gelişimlerine öncelik verdiklerini ortaya koydu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Türkiye genelindeki BİLSEM'lerde eğitim alan öğrencilerle gerçekleştirilen "Ortaöğretim Kademesindeki Özel Yetenekli Öğrencilerin Kariyer Gelişimlerinin İncelenmesi Araştırması"nın sonuçları belli oldu.

Mart ayında yapılan araştırma, 81 ildeki BİLSEM'lerde proje üretim ve yönetimi programında eğitim alan 2 bin 21 özel yetenekli öğrencinin katılımıyla anket yoluyla gerçekleştirildi.

Araştırma, öğrencinin kariyer seçimleriyle ilgili bilgi veya yeterlilik, kariyer gelişimine yönelik tutum ve davranışları ile onların sağlıklı ve bilinçli kariyer planlamalarındaki eğilimlerini ortaya koyuyor.

Toplumsal sorunlara yaratıcı çözümlerin geliştirilebileceği alanlar seçiliyor

Araştırma sonuçlarına göre, BİLSEM'lerde ortaöğretim kademesinde eğitim gören öğrenciler, kariyer hedeflerinde bilimsel/sanatsal yeniliklere katılımın önemine dikkati çekti. Özel yetenekli öğrencilerden yüzde 21,2'si bu kapsamdaki soruya "bazen", yüzde 47,9'u "genellikle", yüzde 25,6'sı ise "her zaman" cevabını verdi.

Araştırmada, öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlerken topluma yeni bir bakış açısı sunmayı önemsediği belirtildi. Bu doğrultuda öğrencilerden yüzde 18,8'inin "bazen", yüzde 46,8'inin "genellikle", yüzde 28,1'inin ise "her zaman" topluma yenilik sağlamayı önemsediği aktarıldı.

Ayrıca araştırmada, ortaöğretim kademesindeki özel yetenekli öğrencilerin çoğunluğunun toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler geliştirebileceği alanları tercih ettiği belirtildi.

Öğrencilerin çoğunluğu kariyerini erken planlamayı önemsiyor

"Ortaöğretim Kademesindeki Özel Yetenekli Öğrencilerin Kariyer Gelişimlerinin İncelenmesi Araştırması"nda öğrencilerin yüzde 75,3'ünün kariyer planlamasında maddi kazancı birincil amaç olarak görmedikleri görüldü.

Araştırmada, öğrencilerin yüzde 84,5'inin "genellikle" ve "her zaman" kariyer planlamalarında maddi kazanç yerine kişisel gelişimlerini göz önünde bulundurduğu ortaya konuldu.

Araştırma bulgularında ayrıca öğrencilerin yüzde 72,5'inin "genellikle" ve "her zaman" kariyerlerini erken dönemde planlamanın kariyer hedeflerine ulaşmalarında etkili olacağını düşündükleri belirtildi.

MEB'in araştırmasına göre, öğrencilerin büyük bölümü BİLSEM atölye çalışmalarının yeteneklerinin gelişmesine katkı sağladığını bildirdi.

Öğrencilerin yüzde 70,2'si BİLSEM atölye çalışmalarının kariyerlerine yönelik kararlar alırken verimli olduğunu, merkezlerdeki proje üretimi ve sürecinin kariyer gelişimlerine katkı sağladığını ve kariyer gelişimleri üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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