BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yükseltepe Mahallesi'nde 24 derslikli ortaokul yapım işi, 4734 sayılı Kanun'un 19. maddesine göre açık ihale usulüyle EKAP üzerinden elektronik ortamda ihale edilecektir. İhale kayıt numarası 2026/420848 olup, ihale tarihi 20 Mayıs 2026 saat 14:00'tür. İşin süresi yer tesliminden itibaren 400 takvim günüdür. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek, teklifler anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verecektir. Sınır değerin altındaki teklifler açıklama istenmeksizin reddedilecektir.