Binalarda Yangın Önlemleri İçin Son Tarih 31 Aralık - Son Dakika
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Binalarda Yangın Önlemleri İçin Son Tarih 31 Aralık

03.07.2025 11:21
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Yönetmelik gereği, binaların yangın malzemeleri 31 Aralık'a kadar tamamlanmalı ve tatbikat yapılmalı.

Konut siteleri ve binaların, yeni yapılan düzenleme doğrultusunda 31 Aralık'a kadar yangınla ilgili eksik malzeme ve ekipmanlarını tamamlaması gerekirken, binalarda yangınla ilgili ekipler oluşturulması da gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Temmuz'da yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le binaların yangından korunmasına ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, 31 Aralık'a kadar site ve binaların yangınla ilgili tüm eksik malzeme ve ekipmanlarının bina sahibi veya yönetici tarafından tamamlanması zorunlu hale geldi. Bu süre sonunda da ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından eksikliklerin giderilip giderilmediği denetlenecek.

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, yaptığı değerlendirmede, Bolu'da çıkan otel yangınında çalışanların ellerindeki yangın söndürücüleri dahi kullanamadığını belirterek, bu gibi durumlarda acil durum yönetimi açısından eğitim, ekip ve ekipman ile tatbikat eksikliklerinin gündeme geldiğini söyledi.

Yönetmelikle getirilen zorunluluklara işaret eden Özen, "Düzenlemeye göre, her bina ve site, yangın söndürme ve kurtarma ekipmanı, ilk yardım çantası, can kurtarma araçları, ekip listeleri ve acil durum planları bulundurmak zorunda, ayrıca bu malzemelerin de TSE onaylı ve yangın yönetmeliğine uygun olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Yöneticilere büyük sorumluluklar düşüyor"

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır da yapı yüksekliği 30,5 metreyi geçen konutlar, 200'den fazla kişinin yaşadığı siteler, 50'den fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede "acil durum ekiplerinin" oluşturulmasının mecburi olduğunu dile getirdi.

Acil durum ekiplerinin, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım birimlerinden oluşacağına işaret eden Sağır, şunları kaydetti:

"Düzenleme sadece malzeme alımıyla sınırlı değil, yönetmelik aynı zamanda her binada yılda en az bir defa yangın tahliye tatbikatı yapılmasını zorunlu kılıyor. Site yönetimleri, bu tatbikatları mahalli itfaiye veya sivil savunma birimleriyle organize edecek. Burada yöneticilere de büyük sorumluluklar düşüyor. Yapılacak denetimlerde eksiklik tespit edilirse, idari para cezası, ruhsat işlemlerinin askıya alınması ve sigorta işlemlerinde teminat kesintisi yapılması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilecek."

Sağır, kat maliklerinin de binalarında eksiklikler bulunması halinde genel kurul toplantılarında gündeme getirmesini, 31 Aralık'tan sonra da ilgili idarelere şikayette bulunmasını önerdi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binalarda Yangın Önlemleri İçin Son Tarih 31 Aralık - Son Dakika

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