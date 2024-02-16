Binali Yıldırım, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Binali Yıldırım, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti

Binali Yıldırım, maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti. Yıldırım, kazada kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

16.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
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Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı da olan Yıldırım, Çöpler köyünde toprak altında kalan işçilerden Kenan Öz ve Adnan Keklik'in ailelerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İşçiler Ramazan Çimen'in İbrahim Çeçen Mahallesi, Şaban Yılmaz ve Fahrettin Keklik'in ise ilçe merkezindeki evlerine giden Yıldırım, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Erzincan, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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