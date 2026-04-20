Binali Yıldırım Samsun'da Dünya Dengesini Değerlendirdi - Son Dakika
Binali Yıldırım Samsun'da Dünya Dengesini Değerlendirdi

20.04.2026 23:31
Binali Yıldırım, Samsun'da dünya dengesizliklerini ve Türk devletlerinin hedeflerini anlattı.

BİNALİ YILDIRIM SAMSUN'DA, DÜNYADA DEĞİŞEN DENGELERİ DEĞERLENDİRDİ

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması' programına katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programa MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Erhan Aksu, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve parti üyeleri katıldı. Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bugün bölgemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu durum bir çıkmaza doğru sürükleniyoruz. Ne yazık ki eski sömürgeci devletler, emperyalist ülkeler, sorumluluklarını yerine getiremiyor. ve bugün coğrafyamızda, özellikle Orta Doğu'da, Avrupa'da, kuzeyde, Ukrayna'da, Rusya'da ve hatta Balkanlarda çok hassas ve her zaman sıkıntıya açık bir durum var. Şimdi ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutuplu bir dünya oluştu. Doğu bloğu, Batı bloğu. Sovyetler ve Amerika'nın başı çektiği bir dünya sistemi kuruldu. Bir anlamda bunlar birbirini dengeleyen güçlerdi. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortada bir dengesizlik meydana geldi. Bu dengesiz yapıda bölgesel sorunları azaltmadı daha da arttı" dedi.

'BU YENİ YÜZYIL TÜRKLERİN YÜZ YILI OLACAK'

'Son olarak İran'da yaşananlara bakalım' diyen Yıldırım "Yani bunun dünyanın barışına, refahına, bölgenin huzuruna katacağı hiçbir şey yok. Tamamen asimetrik bir savaş, hiçbir hukuka uymayan maalesef, İsrail terör devletinin işgalci, İsrail'in yancılığı ile gerçekleştirilen bir savaş. Bunun bedelini çocuklar ödüyor. Bunun bedelini masum, günahsız insanlar ödüyor. Bunun bedelini dünya topyekun olarak ödüyor. Nasıl ödüyor? Dünya küçülüyor. Fiziki olarak değil, ekonomik olarak dünya küçülüyor. Yani fakirleşiyor. Fakirleşme neyi getiriyor? Bölgesel sorunları daha da derinleştiriyor. Bir tarafta hiçbir şey olmayan milyonlar var. Bir tarafta da dünyanın servetinin yarısını elinde tutan bir avuç insan var. Bu dünyaya barış getirmez, bölgeye barış getirmez. Karışıklığı da, iç savaşı da önlemez. Türkiye son 25 yıl içerisinde Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen, sıkıntılara sorunlara rağmen dimdik ayakta. ve bu yeni yüzyıl Türklerin yüz yılı olacak. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Başlangıçta zenginlik doğudaydı, İpek Yolu'yla batıya taşındı. Şimdi artık batıdan doğuya dönüş başladı. İster batıda olsun ister doğuda olsun geçeceği yer Anadolu topraklardır. Bizim topraklarımızdır. Bizim topraklarımız hem medeniyetlerin buluştuğu hem farklı inançların, kültürlerin birleştiği bir coğrafya" diye konuştu.

'TÜRK DEVLETLERİNİN AMACI, KİMSEYİ KORKUTMAK DEĞİL, AMA KİMSEDEN DE KORKMADIĞINI GÖSTERMEKTİR'

Türk devletlerinin Türkiye'ye ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Yıldırım, "Son 4 yıldır Türk devletlerine yaptığım seyahatler, burada gerçekleştirilen toplantılarda gördüğüm gerçek şudur, Türk devletlerinin Türkiye'ye olan halk düzeyinde ilgisi sürekli artıyor. Bu hakikaten çok kıymetli bir şey. İnşallah bunun semeresini orta ve uzun vadede göreceğiz. Bu amaçla 2040 yılı Türk Dünyası Vizyon diye bir kitabımız var. Bunları 4'er yıllık uygulama planları şeklinde hayata geçiriyoruz. Türk devletlerinin amacı, kimseyi korkutmak değildir. Ama kimseden de korkmadığını göstermektir" dedi.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ - Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Samsun, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım Samsun'da Dünya Dengesini Değerlendirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Binali Yıldırım Samsun'da Dünya Dengesini Değerlendirdi - Son Dakika
