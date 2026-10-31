Binance çalınan varlıkların yüzde 90'ını karşıladı, kalan için alım sürüyor - Son Dakika
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Binance çalınan varlıkların yüzde 90'ını karşıladı, kalan için alım sürüyor

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Binance, siber saldırıda çalınan varlıklardan doğan kayıpların yüzde 90'ını karşıladığını duyurdu; bunun için 6,34 milyar doların üzerinde fon ayrıldı. Kalan yüzde 10'luk bölüm likiditesi düşük tokenlardan oluşuyor; şirket piyasa ve OTC alımlarını yüzde 100'e kadar sürdürecek.

NEW Kripto para borsası Binance, siber saldırıda çalınan varlıklardan kaynaklanan kayıpların yüzde 90'ını karşıladığını, kalan kısmı da tamamlamak için piyasa ve tezgah üstü (OTC) kanallarından alımlarını sürdürdüğünü duyurdu.

Binance tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan etkilenen kullanıcıların zararlarının karşılanması için şirket kaynaklarından 6,34 milyar doların üzerinde fon ayrıldığı hatırlatıldı.

Daha önce etkilenen tutarın yaklaşık yüzde 80'lik kısmının karşılandığı anımsatılan açıklamada, "Karşılanan tutar artık yüzde 90'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USD Coin (USDC), XRP, USD1, RLUSD ve Zcash (ZEC) varlıklarının tamamının karşılandığı belirtilen açıklamada, henüz karşılanmamış yüzde 10'luk bölümün söz konusu 10 varlığın dışında kalan, likiditesi daha düşük tokenlardan oluştuğu aktarıldı.

Tüm tokenlarda karşılama oranı yüzde 100'e ulaşana kadar piyasa ve OTC kanalları aracılığıyla satın alma işlemlerine devam edileceği bildirilen açıklamada, "Çalınan fonların mali yükünü kullanıcılarımız değil, Binance üstlenecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bir sonraki önceliğin kullanıcıların para çekme işlemlerini yeniden başlatmak olduğu vurgulanarak, para çekme hizmetlerini daha önce duyurulan takvim doğrultusunda 1 Kasım Pazar günü yeniden açma planının sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, yeni rezerv kanıtı görüntüsünün yayımlandığı ve kullanıcıların sıfır bilgi kanıtının oluşturulmasının ardından varlıklarının en az 1: 1 oranında karşılandığını bağımsız olarak doğrulayabileceği ifade edildi.

Binance, perşembe günü olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

Şirketten dün yapılan açıklamada, yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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