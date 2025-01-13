Bingazi'deki Hapiste İşkence Skandalı

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Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde yer alan Gırnada Hapishanesinde yaşandığı bildirilen, mahkumlara yapılan işkencelerin görüntüleri sızdırıldı.

Libya el-Ahrar televizyon kanalının sosyal medya hesabından Gırnada Hapishanesinde mahkumlara yapılan bireysel ve toplu işkence görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşılan videolarda, sopa ve kırbaçlarla darp edilen mahkumların vücutlarında morluk ve kırıklar oluştuğu görüntüler yer alıyor.

Libya Press haber platformu da aynı görüntüleri paylaşarak, işkence yapan hapishane görevlilerinin Suriyeli bir subay tarafından yönetildiğini iddia etti.

Libyalı aktivistler de, Gırnada Hapishanesindeki işkence görüntülerini Suriye'de Esed rejimi döneminde Sednaya Hapishanesinde yapılan işkencelere benzeterek sosyal medyada çok sayıda tepki paylaşımı yaptı.

Bingazi'deki yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.