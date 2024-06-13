Bingöl Belediyesi Oturma Banklarını Yakarak Sosyal Yaşam Alanını Tahrip Etti

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Sosyal yaşam alanındaki oturma banklarını böyle yaktılar

Bingöl Belediyesi, oturma banklarını yakanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

BİNGÖL - Bingöl Belediyesi tarafından vatandaşlar için özenle hazırlanan yeni sosyal yaşam alanındaki oturma bankları, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Belediye, şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bingöl Belediyesi, Kültür Kavşağı Tepebaşı Sosyal Yaşam Alanında bulunan oturma banklarının kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığını bildirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olay hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için vatandaşların yeşil alanlara sahip çıkmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. "Gelin, çevremizi daha yaşanabilir ve güzel kılmak için birlik olalım" ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulunan belediye, çevre bilincinin toplumun her kesiminde artırılmasının önemine dikkat çekti.