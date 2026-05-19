Bingöl'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

BİNGÖL'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, şehir stadyumunda düzenlenen program ve çeşitli gösterilerle kutlandı.

Şehir stadyumunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına Vali Cahit Çelik, Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Garnizon Komutan Vekili Personel Yarbay Mehmet Böberci, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ile başladı, ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında atletizm, okçuluk, jimnastik ve geleneksel halk oyunları gösterileri sunuldu. Programda üstün performans gösteren öğrencilere ödülleri verildi.

'GENÇLERİMİZİN ÜLKEMİZİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIYACAĞINIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar, "Bugün, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaktayız. 19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda umudun, cesaretin ve bağımsızlık ruhunun simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı gün, gençlerimize duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Sevgili gençler, sizler ülkemizin geleceği, yarınlarımızın en büyük güvencesisiniz. Sporla, eğitimle, bilimle ve kültürle kendinizi geliştirerek ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz. Spor, yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda disiplinin, azmin, kardeşliğin, dayanışmanın ve Fair Play ruhunun en önemli temsilcisidir. Sporla yetişen nesiller; sağlıklı düşünen, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi ve toplumsal değerlere bağlı bireyler olarak geleceğimizin teminatı olmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilatı olarak; gençlerimizin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmeleri, spor kültürünün yaygınlaştırılması ve milli bir bilinçle geleceğe hazırlanmaları adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu bu yolda bizlere düşen en önemli görev; 19 Mayıs ruhunu yaşatmak, birlik ve beraberlik bilincini güçlendirmek ve bu milli değerleri gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,