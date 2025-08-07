Bingöl'de 23 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 farklı noktada toplamda 23 bin 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 5 farklı noktada yapılan aramalarda toplamda 23 bin 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin işlem başlatıldı.
Haber ve kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
