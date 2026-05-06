Bingöl'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem

1) BİNGÖL'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.01'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bingöl'ün yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
