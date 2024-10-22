Bingöl'de 580 Km Asfalt Yenilemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'de 580 Km Asfalt Yenilemesi

Bingöl\'de 580 Km Asfalt Yenilemesi

Bingöl'de İl Özel İdaresi 430 milyon lira ile 580 kilometre yol asfaltladı. Hizmetler devam edecek.

22.10.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de İl Özel İdaresi tarafından 430 milyon lira maliyetle 580 kilometre yol asfaltlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için mesai gözetmeksizin çalıştıklarını belirterek, son birkaç yıldır bölgede yol yapımında adeta rekor kırdıklarını söyledi.

Üçgül, "Toplamda 580 kilometre yolu tamamlayarak ilimize kazandırdık. Çoğu bölgede çalışmalarımız bitti, birkaç hafta içinde diğer yatırımlarımız da tamamlanacak ve sezonu yine rekorla kapatmış olacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıl da bu rakamların üzerine çıkmak. Vatandaşlarımızın yaşadığı her bölgeye hizmetlerimizi götürmeye devam edeceğiz. Geçen yıl Adaklı-Sancak grup yolunun 5 kilometresini, bu yıl da 7 kilometresini bitümlü sıcak kaplama yaptık. Söz konusu yola çizgilerimizi de çektik." dedi.

Şehirler arası yol konforunda bir çalışma yaparak, vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Üçgül, o bölgedeki vatandaşların da sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti kendilerine ifade ettiğini dile getirdi.

Üçgül, 580 kilometrelik asfalt yol çalışmasının maliyetinin 430 milyon lira olduğu bilgisini vererek şöyle devam etti:

"KÖYDES'e verdiğimiz desteklerle içme suyu, kanalizasyon ve depo çalışmalarına da bu yıl ağırlık verdik. Toplamda 3 bin 798 metre kanalizasyon işinin bakım ve onarımını yaptık. Merkez ve ilçelerde 4 bin 884 metre kanalizasyon işini tamamladık. Çeltiksuyu bölgesinde 170 metre derinlikte sondaj kuyusu açtık. Bu yıl 38 içme suyu projesini yatırım programına aldık. Bunların 15'inde çalışmalar tamamlandı. 16'sında çalışmalar devam ediyor. 7'sinde ise kısa zamanda çalışmalara başlayıp tamamlamayı planlıyoruz."

Yol yapım işleri ve içme suyu gibi yatırımların yanı sıra öğrencilere, gençlere, spor kulüplerine ve sevgi evlerindeki çocuklara da destekler verdiklerini ifade eden Üçgül, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde bu yıl yaz spor okullarında yaklaşık 600 öğrenciye forma desteğinde bulunduklarını ve futbol eğitimleri verdiklerini belirtti.

Üçgül, hem merkezdeki hem de merkeze gelemeyen köylerdeki öğrencilere bu hizmetleri sunduklarını dile getirerek şöyle dedi:

"35 köy okulunda eğitim gören çocuklara spor malzemesi, çanta, kırtasiye gibi desteklerimiz oldu. Yetiştirme yurdu ve sevgi evlerindeki özel çocuklarımızı da unutmadık ve onlara spor malzemesi desteğinde bulunduk. Açık cezaevindeki mahkumların sosyalleşmeleri açısından, topluma kazandırılmaları adına masa tenisi turnuvası düzenledik ve spor malzemeleri verdik. Yine ilimizde aktif olan amatör spor kulüplerine desteğimiz olacak. 26 takıma eşofman, yağmurluk ve futbol topu gibi desteklerimiz var. Ayrıca hakemlerimize de aynı şekilde desteğimiz olacak."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Emlak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 580 Km Asfalt Yenilemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:20:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de 580 Km Asfalt Yenilemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.