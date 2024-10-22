Bingöl\'de 580 Km Asfalt Yenilemesi

Güncel

Bingöl'de İl Özel İdaresi tarafından 430 milyon lira maliyetle 580 kilometre yol asfaltlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için mesai gözetmeksizin çalıştıklarını belirterek, son birkaç yıldır bölgede yol yapımında adeta rekor kırdıklarını söyledi.

Üçgül, "Toplamda 580 kilometre yolu tamamlayarak ilimize kazandırdık. Çoğu bölgede çalışmalarımız bitti, birkaç hafta içinde diğer yatırımlarımız da tamamlanacak ve sezonu yine rekorla kapatmış olacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıl da bu rakamların üzerine çıkmak. Vatandaşlarımızın yaşadığı her bölgeye hizmetlerimizi götürmeye devam edeceğiz. Geçen yıl Adaklı-Sancak grup yolunun 5 kilometresini, bu yıl da 7 kilometresini bitümlü sıcak kaplama yaptık. Söz konusu yola çizgilerimizi de çektik." dedi.

Şehirler arası yol konforunda bir çalışma yaparak, vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Üçgül, o bölgedeki vatandaşların da sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti kendilerine ifade ettiğini dile getirdi.

Üçgül, 580 kilometrelik asfalt yol çalışmasının maliyetinin 430 milyon lira olduğu bilgisini vererek şöyle devam etti:

"KÖYDES'e verdiğimiz desteklerle içme suyu, kanalizasyon ve depo çalışmalarına da bu yıl ağırlık verdik. Toplamda 3 bin 798 metre kanalizasyon işinin bakım ve onarımını yaptık. Merkez ve ilçelerde 4 bin 884 metre kanalizasyon işini tamamladık. Çeltiksuyu bölgesinde 170 metre derinlikte sondaj kuyusu açtık. Bu yıl 38 içme suyu projesini yatırım programına aldık. Bunların 15'inde çalışmalar tamamlandı. 16'sında çalışmalar devam ediyor. 7'sinde ise kısa zamanda çalışmalara başlayıp tamamlamayı planlıyoruz."

Yol yapım işleri ve içme suyu gibi yatırımların yanı sıra öğrencilere, gençlere, spor kulüplerine ve sevgi evlerindeki çocuklara da destekler verdiklerini ifade eden Üçgül, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde bu yıl yaz spor okullarında yaklaşık 600 öğrenciye forma desteğinde bulunduklarını ve futbol eğitimleri verdiklerini belirtti.

Üçgül, hem merkezdeki hem de merkeze gelemeyen köylerdeki öğrencilere bu hizmetleri sunduklarını dile getirerek şöyle dedi:

"35 köy okulunda eğitim gören çocuklara spor malzemesi, çanta, kırtasiye gibi desteklerimiz oldu. Yetiştirme yurdu ve sevgi evlerindeki özel çocuklarımızı da unutmadık ve onlara spor malzemesi desteğinde bulunduk. Açık cezaevindeki mahkumların sosyalleşmeleri açısından, topluma kazandırılmaları adına masa tenisi turnuvası düzenledik ve spor malzemeleri verdik. Yine ilimizde aktif olan amatör spor kulüplerine desteğimiz olacak. 26 takıma eşofman, yağmurluk ve futbol topu gibi desteklerimiz var. Ayrıca hakemlerimize de aynı şekilde desteğimiz olacak."