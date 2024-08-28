Bingöl'de aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de aranan 2 kişi yakalandı

Bingöl'de yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçlarından aranan 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon sonucu yakalanan kişilerin işlemleri devam ediyor.

28.08.2024 16:17
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Bingöl'de yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması olan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda basit yaralama ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan E.N. ve uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 11 yıldır aranan firari M.B'nin yerini tespit etti.

Operasyon sonucu yakalanan E.N. ve M.B'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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