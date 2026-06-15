Bingöl'de Çayda Akıntıya Kapılan Kişi İçin Arama Çalışması - Son Dakika
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Bingöl'de Çayda Akıntıya Kapılan Kişi İçin Arama Çalışması

Bingöl\'de Çayda Akıntıya Kapılan Kişi İçin Arama Çalışması
15.06.2026 13:36
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Genç ilçesinde çaya giren Vedat Karabulut akıntıya kapıldı, ekipler arama çalışmalarına başladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Dün piknik yapmak için arkadaşlarıyla Diyarbakır'dan Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrasına gelen Vedat Karabulut (33), akşam saatlerinde suyun karşısına geçmek için Sarım Çayı'na girdi.

Karabulut, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Bingöl ve Erzincan AFAD, Diyarbakır ile Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yoğun akıntının bulunduğu çayda su altında ve su üstünde arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bingöl, Güncel, Yaşam, Genç, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Çayda Akıntıya Kapılan Kişi İçin Arama Çalışması - Son Dakika

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