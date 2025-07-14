Bingöl'de Cep Telefonu Bataryası Patladı

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki bir iş yerinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yeni Mahalle'de cep telefonu tamiri yapan Enes Akgül (34), müşterisinin getirdiği arızalı telefonu incelediği sırada telefonun bataryası patladı.

Akgül, alev alan telefonu masadan yere atarak iş yerinden çıktı.

Olay sonucu elinde hafif derecede yanık oluşan Akgül, çevredekilerin yardımıyla Solhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi.

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu incelerken bataryanın bir anda patladığını söyledi.

Müşterisinin, şişmiş bataryayı değiştirmek üzere getirdiğini belirten Akgül, "Batarya patlamalarını gördüm ama bu kadar ciddi olacağını hiç düşünmedim. İçi boş bir alev olduğunu sanıyordum ama gerçekte yakıcı bir alevdi. Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iş yerinde kısa süreli panik yaşandığı görülüyor.