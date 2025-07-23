Bingöl\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında elde edilen duyum üzerine, 22 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. yakalandı.

Hükümlünün işlemleri sürüyor.