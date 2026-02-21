Bingöl'de hasta helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
Bingöl'de hasta helikopterle kurtarıldı

21.02.2026 17:19
Karlıova'da kardan kapanan yolda hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kardan yolu kapanan mezrada 63 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyü Kilisek mezrasında yaşayan 63 yaşındaki hasta, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri sonrası sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle mezraya kara yoluyla ulaşım sağlanamayınca Sağlık Hava Operasyon Merkezi (SAHOM) ile koordinasyon kurularak helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, hastayı bulunduğu noktadan alarak Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Bülent TEMİZ/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

