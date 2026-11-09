Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi'nde son 5 kilometrede yol genişletiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi'nde son 5 kilometrede yol genişletiliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi ulaşım yolunun son 5 kilometresinde genişletme çalışması yürütülüyor. Telesiyej ve teleski bakımı yapılan merkezde başlangıç seviyesi için yeni pist oluşturuldu, tur otobüsleri güzergahı daha rahat kullanacak.

RIDVAN KORKULUTAŞ/EMRE AĞAÇE - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, ulaşım altyapısı, mekanik sistemleri ve pistlerinde yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla yeni sezonda ziyaretçilerine daha konforlu ve güvenli hizmet verecek.

Kent merkezine 34 kilometre, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 500 metre rakımda bulunan kayak merkezinde önceki yıllarda yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle yaşanan ulaşım sorunlarının giderilmesi amacıyla yol genişletme çalışması başlatıldı.

Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Elazığ-Bingöl kara yolundan kayak merkezine ulaşımı sağlayan güzergahın son 5 kilometresinde genişletme çalışması yürütülüyor.

Yolun genişletilmesiyle özellikle hafta sonları yoğunluk oluşturan tur otobüsleri ile diğer araçların bu güzergahı daha rahat kullanabilmeleri ve karşılıklı araç geçişlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.

Yolun dar olması nedeniyle araçların geçişinde yaşanan aksaklıkların yapılacak düzenlemelerle giderilmesiyle ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunulması amaçlanıyor.

Kayak merkezinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında bakım ve yenileme çalışmaları da yapılıyor.

Özellikle kayak yapmaya yeni başlayanların kullanabileceği yeni bir pist oluşturulan merkezde, ziyaretçilerin güvenli bir şekilde kayak yapabilmesi amacıyla telesiyej ve teleski sistemlerinin bakımları gerçekleştiriliyor, tesisin halatları yenileniyor ve pistlerde düzenlemeler yapılıyor.

"Kara yolları standartlarında bir genişlik olacak"

Vali Cahit Çelik, AA muhabirine, kayak merkezine ulaşımı sağlayan yolun toplam 13 kilometre olduğunu, özellikle kış aylarında yoğun trafik ve yol kenarına yapılan parklar nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Yaz döneminde kış sezonuna hazırlık kapsamında yol genişletme çalışmalarına başladıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle piste yakın son 5 kilometrelik kısımda genişletme çalışması yaptık. Neredeyse kara yolları standartlarında bir genişlik olacak. Aynı zamanda kışın ana yolda sürekli karla mücadele edecek araç bulundurmayı düşünüyoruz. Kayak merkezinin olduğu bölgede de park alanlarını sürekli açacak bir araç bulunduracağız. Amacımız vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde buraya ulaşmaları. İnşallah vatandaşlarımız daha rahat ve güvenli bir şekilde burada kayak yapacaklar. Vatandaşlarımıza söz veriyoruz Hesarek Kayak Merkezi her zamankinden daha iyi olacak. Sadece bununla yetinmedik. Tesisteki halatları da yeniliyoruz. Mekanik sistemlerin bakımları yapıldı. Merkezde bir teleferik ve bir teleski sistemimiz var. Daha temel düzeyde, başlangıç seviyesindeki kayakçıların kullanabileceği uzun bir pist yaptık. Diğer taraftan teleferik sistemiyle çıkılan noktadan telesiyej tarafına da geçiş olacak şekilde bir bağlantı noktası yapıyoruz."

"Ormanlandırma yapılacak önemli bölgelerden biri olacak"

Çelik, "Hesarek Kayak Merkezi 5-10 yıl içerisinde inşallah bölgenin en güzel kayak merkezlerinden biri olacak. Burası Bingöl'de ağaçlandırma ve ormanlandırma yapılacak önemli bölgelerden biri olacak. Hazırlıklarımızı da yaptık. Amacımız doğal güzelliğiyle, ağaçlandırmasıyla, altyapısıyla, yollarıyla burayı Bingöl'ün ve çevrenin en güzel kayak merkezlerinden biri yapmak. İnşallah vatandaşlarımız huzurlu ve güvenli bir şekilde buraya ulaşırlar, burada kayak yaparlar." ifadelerini kullandı.

"Tüm bakımları yapıyoruz"

Kayak merkezinde bakım çalışmalarını yürüten firmanın sorumlusu Hasip Özer de Türkiye'nin farklı kayak merkezlerinde de hizmet verdiklerini, Hesarek Kayak Merkezinde de rutin bakım çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Telesiyej ve teleski sistemlerinin bakımını yaptıklarını anlatan Özer, "Bakımlar genelde insan taşımada kullanılan halatlı taşıma sisteminde, teleferik ve teleski sistemlerinde yapılıyor. Halat emniyetlerini kontrol ediyoruz. Direkt kaynak testlerini yapıyoruz. Askı sandalyelerinin genel rutin bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yağlama işlemlerini yapıyoruz. Değişmesi gereken askılar, makaralar varsa onların değişimini yapıyoruz. Tüm bakımları yapıyoruz." dedi.

Yol genişletme çalışması tur firmalarını da memnun etti

Kentteki bir tur firmasının sahibi Emrullah Ustu ise yolun dar olmasının kayak merkezinin açıldığı günden bu yana ulaşımda sorunlara neden olduğunu ifade etti.

Özellikle kış aylarında kar yağışıyla tek şeritli yolda araçların ilerlemekte zorlandığını, tur otobüslerinin uzun süre trafikte beklediğini anlatan Ustu, "Bazen saatlerce trafikte kalınca müşteriler şikayetçi oluyordu. Bu, tur firmalarını da olumsuz etkiliyordu. Yolun genişletilmesi çok avantajlı olacaktır. Ziyaretçilerin her hafta yoğun bir şekilde oraya gideceğini düşünüyoruz. Bu yol çalışmasının katkısını ilerleyen zamanda Bingöl halkı çok görecek." diye konuştu.

Kayak merkezine 10 yıldır yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Çağrıbay da yol genişletme çalışmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sağ olsun devletimiz bu sene Hesarek Kayak Merkezinde yol genişletme çalışması yapıyor. Daha önce yol dar olduğu için araçlar yolda kalıyordu, insanlarımız mağdur oluyordu. Sağ olsunlar, daha iyiye gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kayak MerkeziBingölTurizmGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Beşiktaş’tan Talisca bombası Fenerbahçe taraftarı isyan etti Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
11:37
Buse Terim’e babası üzerinden yüklendiler Cevabı çok sert oldu
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:51
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
09:13
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:40:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi'nde son 5 kilometrede yol genişletiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android