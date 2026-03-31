Bingöl'de Heyelan: Köy Yolu Çöktü

31.03.2026 16:36
Bingöl'de aşırı yağış sonrası köy yolu heyelanla çöktü, ulaşım kapatıldı, çalışmalar devam ediyor.

Bingöl'de heyelan nedeniyle köy yolunun bir bölümü çöktü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan aşırı sağanağın ardından merkeze bağlı Şaban ile Yelesen köylerini birbirine bağlayan köy yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle köy yolunun bir noktasında çökme yaşandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yol ulaşıma kapatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın hemen ardından Valiliğimiz koordinesinde, İl Özel İdaremize bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, ulaşımda yaşanan aksamaları gidermek amacıyla ekiplerimizce başlatılan çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Yolun tekrar güvenli bir şekilde trafiğe açılması için çalışmalar devam etmekte olup, sürücülerimizin ve bölge halkının çalışma yapılan söz konusu güzergahı yol tamamlanana kadar kullanmamaları gerekmektedir. Süreç Valiliğimizce yakından takip edilmekte olup, çalışmaların durumu hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
