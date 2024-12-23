Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Bingöl\'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Bingöl Valiliği, kar yağışı nedeniyle Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçeleri ile Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

23.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:09
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BİNGÖL Valiliği, kar yağışı nedeniyle Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçeleri ile Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bingöl Valiliği, duyurusunda, adı geçen bölgelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayıldıkları belirtilerek, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 23.12.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimiz, Sancak Beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

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