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Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.
Bingöl'de dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.
Kentin çevresindeki dağlar ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzara sundu.
Karlı dağlar ve Çapakçur Viyadüğü ve yerleşim yerlerinin ortasından geçen Çapakçur Deresi dronla görüntülendi.
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