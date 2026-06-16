Bingöl'de Kaybolan Vedat Karabulut İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bingöl'de Kaybolan Vedat Karabulut İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

16.06.2026 10:46
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Bingöl'ün Genç ilçesinde akıntıya kapılan Vedat Karabulut'un bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla 14 Haziran'da Diyarbakır'dan Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde suyun karşısına geçmek için girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut için başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Bingöl ve Erzincan AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yoğun akıntının bulunduğu çayda su altında ve üstünde arama çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Bingöl, Güncel, Yaşam, Genç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Kaybolan Vedat Karabulut İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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