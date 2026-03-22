Bingöl\'de Kaza: 1 Ağır, 13 Yaralı

BİNGÖL'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 13 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Solhan kara yolu Yüzen Adalar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 38 GG 275 plakalı hafif ticari araç ile 44 AFT 124 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.