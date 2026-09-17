Bingöl'de köy yollarına 100 kilometre sıcak asfalt döşenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de köy yollarına 100 kilometre sıcak asfalt döşenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl\'de köy yollarına 100 kilometre sıcak asfalt döşenecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Valilik öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında köy yollarının 100 kilometresi sıcak asfaltla buluşturulacak. Vali Cahit Çelik, merkeze bağlı Çavuşlar köyü yolundaki bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmalarını inceleyerek finişer aracıyla yola asfalt serdi; çalışmaların ana grup yollarında süreceği belirtildi.

Bingöl'de Valilik öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında köy yollarının 100 kilometresi sıcak asfaltla buluşturulacak.

Vali Cahit Çelik, merkeze bağlı Çavuşlar köyü yolunda yapılan bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra finişer aracına binen Çelik, yola asfalt serdi.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının özellikle büyük köyleri ana grup yolları üzerinden il merkezine bağlamak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Garip köyünün yolunun tamamlandığını belirten Çelik, bundan sonraki süreçte de ana grup yollarındaki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Köylerde yaşayan vatandaşlar için yolların büyük önem taşıdığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Yolun sıcak asfalt olması da çok güzel bir konfor sağlıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte vatandaşlarımız rahat, sağlıklı ve güzel bir şekilde bu güzel yolumuzu kullanıp ile gelecekler, başka yerlere gidecekler. Öyle bir yol yapıyoruz ki gerçekten karayolları standardında. Belki 20 sene önce deselerdi ki 'Bu köylerin yolları sıcak asfalt olacak.' Kimse inanmazdı ama Allah'a şükürler olsun, bu sene yaklaşık 100 kilometre sıcak asfalt yapmak istiyoruz."

Çelik, çalışmaların gerçekleştirilmesinde emeği bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ile çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
BingölUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi
Lazio’nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
16:50
Thomas Reis resmen Trabzonspor’da İşte maaşı
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı
16:39
Fener’i batıran 5’li 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:48
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 17:08:12. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de köy yollarına 100 kilometre sıcak asfalt döşenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement