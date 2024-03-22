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Bingöl'de mart ayı sonunda kar sürprizi

Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı

BİNGÖL - Bingöl merkez ve ilçelerde kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı 15 santimi aştı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Son bir haftadır etkili olan yağmur, bu sabah itibariyle yerini kar yağışına bıraktı. İl merkezi ve ilçelerde etkili olan kar nedeniyle tüm kent beyaza büründü. Kar kalınlığı il merkezinde 10 santimi aşarken, ilçelerde 15 santimi aştığı öğrenildi. Yeni güne karla uyanan Bingöl'de, okullar da tatil edildi.

Yeni güne karla uyandıklarını belirten Cüneyt Gökçe adlı vatandaş, "Bugün 22 Mart. Güne karla uyandık. Karlıova ilçesinde mart ayı boyunca neredeyse yarım metre kar yağdı. Ben esnafım, sabah erken sebze almaya gidiyorum. Bugün yolda kaldım, karayolları ekipleri bize yardımcı oldu. Herkes bahar beklerken biz tekrar kış aylarına geri döndük" dedi.

İlgili kurumlar, kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar için sürücülerin dikkatli olması konusunda da uyarılarda bulundu.