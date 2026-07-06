Bingöl'de Meşelik Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de Meşelik Yangını Söndürüldü

Bingöl\'de Meşelik Yangını Söndürüldü
06.07.2026 15:01
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Yamaç köyündeki yangın, Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bingöl'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Yamaç köyündeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 arazöz, ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Bingöl, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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