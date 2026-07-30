Bingöl'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Bingöl'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

Bingöl\'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı
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Bingöl'de bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

Bingöl'de işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 12 KM 0290 plakalı minibüs ile 16 BDB 980 plakalı otomobil, Zeki Ergezen Bulvarı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

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