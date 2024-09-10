Bingöl\'de Okul Çevrelerinde Denetim

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Bingöl'de jandarma ekiplerince okul çevreleri ve servis araçları denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 2024-2025 yılı eğitim-öğretim yılının başlamasıyla servis araçlarına yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda, jandarma trafik ekipleri tarafından okul çevrelerinde trafik güvenliğinin artırılması ile servis araçlarının mevzuat usul ve esaslarına uygunluğu konusunda denetim gerçekleştirildi, servis şoförlerine trafik güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.