Bingöl'de orman yangınlarını önlemek için çöp toplandı - Son Dakika
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Bingöl'de orman yangınlarını önlemek için çöp toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Bingöl'de öğrencilerin de katılımıyla ormanda çöp toplandı. Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte temizlik ve ağaçlarda alt dal budaması yapıldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Engin Tok, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü ve öğretmenler de katıldı.

03.05.2024 19:16
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Bingöl'de orman yangınlarını önlemek için çöp toplandı

BİNGÖL - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde, Bingöl'de öğrencilerin de katılımıyla ormanda çöp toplandı.

Çöp ve atıkların ormanda neden olduğu yangınlara dikkat çekmek için Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bingöl Şehitlik Anıtı'nın yanındaki çamlık alanda düzenlenen etkinlikte temizlik ve ağaçlarda alt dal budaması yapıldı. Sivil toplum kuruluşları ve 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin destek verdiği etkinlikte, çöplerin temizlenmesiyle orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlandı.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Güney Umut Savuş, "Bugün arkadaşlarımızla beraber gelip orman temizliği yaptık. Etrafı temizleyip cam şişe atıklarını da poşetlere doldurup kaldırdık. Tüm herkesten ricamız buraları kirletmesinler ve temiz tutsunlar" dedi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Engin Tok, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de orman yangınlarını önlemek için çöp toplandı - Son Dakika

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