Bingöl\'de Otomobil ve Tır Çarpıştı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bingöl-Solhan kara yolu Arakonak beldesi mevkisinde 23 AEL 450 plakalı otomobil ile 13 ABE 753 plakalı tır çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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