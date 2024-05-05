Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bingöl\'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bingöl-Sancak beldesi kara yolunda meydana gelen kazada, M.K. idaresindeki otomobil, yola aniden çıkan ata çarptı. Kazada sürücü M.K. hayatını kaybederken, araçtaki 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne taşındı. Otomobilin çarptığı at ise hayatını kaybetti.

05.05.2024 01:17
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Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 12 AL 043 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun 20. kilometresinde yola aniden çıkan ata çarptı.

Kazada sürücü M.K. yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı at ise öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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