Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında

14.02.2026 19:29  Güncelleme: 19:40
Bingöl'ün Genç ilçesindeki Çaytepe Köyü'nde etkili olan sağanak yağış sonrası yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kalırken, buğday ekili tarlalar en fazla zarar gören alanlar arasında yer aldı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe Köyü'nde sağanak sonrası meydana gelen selde yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Genç ilçesine bağlı Çaytepe Köyü'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından meydana gelen selde yaklaşık 3 bin dönümlük tarım arazisi sular altında kaldı.

BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ SULAR ALTINDA

Selden en fazla buğday ekili tarlaların zarar gördüğü, sel sularıyla birlikte taş ve molozların da arazilere dolduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çaytepe, Bingöl, Güncel, Çevre, Tarım, Genç, Son Dakika

