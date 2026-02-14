Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe Köyü'nde sağanak sonrası meydana gelen selde yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.
Genç ilçesine bağlı Çaytepe Köyü'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından meydana gelen selde yaklaşık 3 bin dönümlük tarım arazisi sular altında kaldı.
Selden en fazla buğday ekili tarlaların zarar gördüğü, sel sularıyla birlikte taş ve molozların da arazilere dolduğu belirtildi.
