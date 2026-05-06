Bingöl'de Süt Tankları ve Sertifikalar Dağıtıldı

06.05.2026 15:15
Bingöl'de süt soğutma tankları ve sürü yönetimi sertifikaları dağıtıldı. Hayvancılık destekleniyor.

BİNGÖL'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle temin edilen süt soğutma tankları ile sürü yönetimi elemanı sertifikaları düzenlenen törenle dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Bingöl Valisi Cahit Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay, Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve besiciler katıldı. Törende konuşan Vali Cahit Çelik, "Bingöl hayvancılık açısından, açıkçası kendi potansiyelimizi çok fazla kullanan bir il değiliz. Özellikle hayvancılık konusunda geçmişteki hayvan sayılarımız çok daha yüksekti. Bugün Bingöl ilimizde yaklaşık 430 bin küçükbaş, 138 bin de büyükbaş hayvanımız bulunuyor. Özellikle huzurlarınızda, ilimizin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından Cevdet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Onun vesilesiyle ilimizde SÜTAŞ büyük bir tesis kurdu. Bildiğiniz gibi SÜTAŞ'ın ilimizde kurduğu tesis, Türkiye'deki dördüncü ve en büyük tesistir. Özellikle süt ürünleri konusunda ülkemize ciddi anlamda katma değer sağlayan bir tesistir. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki bu tesis şu anda yaklaşık dörtte bir kapasiteyle çalışıyor" dedi.

'İLİMİZİN JEOTERMAL ENERJİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİ VAR'

Kentte jeotermal seraların da kurulmasının planlandığını belirten Vali Çelik, "DAP Başkanlığı'nın soğuk zinciri sağlamak adına finanse ettiği süt tankları bulunuyor. Bu tankları çiftçilerimize ulaştırdığımızda, sütün kalitesini düşürmeden piyasaya sunma imkanı elde edeceğiz. İlimizin tarım potansiyelini de bundan sonraki süreçte daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. Bu konuda hem Kalkınma İdaresi hem de ajansımızla birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Az önce yaptığımız görüşmelerde de ifade edildiği gibi, ilimizin jeotermal enerji açısından önemli bir potansiyeli var. İnşallah bu potansiyeli değerlendirerek, ajans ve Kalkınma İdaresi destekleriyle jeotermal seralar kurmayı planlıyoruz. Diğer yandan, iklim ve rakım açısından ilimiz hem elma hem de kiraz üretimi için oldukça uygun bir bölgedir. Daha önce de ifade edildiği gibi, bu konuda örnek uygulamaları yerinde görmek adına Niğde'deki büyük elma ve kiraz bahçelerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Sayın Başkanımızın da destekleriyle ajans kanalıyla gerekli destekleri alarak, ilimizi tarım ve hayvancılıkta hak ettiği noktaya taşımayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle, soğuk zincirin sağlanması amacıyla temin edilen süt tanklarının çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Destek veren DAP İdaresi Başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sürü yönetimi kursunu başarıyla tamamlayarak bugün sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimizi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sertifika töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

