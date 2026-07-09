Bingöl'de Tanker ile Otomobil Çarpıştı

Bingöl'de tanker ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 ACM 730 plakalı tanker, Bingöl-Muş kara yolu Sarıçiçek köyü mevkisinde 12 ACC 099 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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