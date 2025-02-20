Bingöl'de Tır ve Taksi Çarpıştı

Bingöl'de tır ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bingöl- Muş Bulvarı'nın İl Özel İdaresi mevkisinde Nesih B. yönetimindeki 68 AAT 530 plakalı tır ile Ferhat B. idaresindeki 12 T 0032 plakalı taksi çarpıştı.
Kazada sürücü Ferhat B. ile taksideki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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