Bingöl\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ata çarptı. Kaza sırasında otomobilden yola fırlayan yolcu Abdullah Kaymaz (43) ile at öldü, sürücü ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar köyü mevkisinde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 34 DMN 176 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan sahipsiz ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan koltukta bulunan Abdullah Kaymaz, yola fırladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Abdullah Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü F.G. ise hafif yaralandı. Çarpmanın etkisiyle at da öldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.