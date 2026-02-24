Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

BİNGÖL'de çekici ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl- Muş karayolu Ekinyolu mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen çekici ile 12 ACF 494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,