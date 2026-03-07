Bingöl\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bingöl'de kontrolden çıkarak 2'si park halindeki 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
O.Ö. (21) idaresindeki 23 AFK 913 plakalı otomobil, Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda A.S. yönetimindeki 37 KH 129 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 23 AFK 913 plakalı otomobil, Valilik bahçesinde park halindeki 41 HL 030 ve 42 KU 724 plakalı araçlara da çarptı.
Kazada sürücü O.Ö. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, hızla gelen otomobilin kavşaktaki bir araca çarptıktan sonra savrularak Valiliğin bahçesinde park halinde bulunan araçlara çarpması yer alıyor.
