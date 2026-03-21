Bingöl\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 12 ACM 971 plakalı hafif ticari araç ile 12 T 0139 plakalı taksi, Bingöl Sanayi Sitesi'nin alt geçit mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?