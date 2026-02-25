Bingöl'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Bingöl'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bingöl\'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
25.02.2026 14:49
Bingöl'de hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarparak takla attı, sürücü yaralandı.

BİNGÖL'de hafif ticari aracın sinyalizasyon direğine çarparak takla attığı kazada sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl-Muş kara yolu üzerindeki Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa giren sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Savrulan araç, takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

