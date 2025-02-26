Bingöl'de Tuzak Buz Sarkıtları İtfaiye Ekipleri Tarafından Temizlendi - Son Dakika
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Bingöl'de Tuzak Buz Sarkıtları İtfaiye Ekipleri Tarafından Temizlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda oluşan tehlikeli buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından asansörlü merdivenle güvenlik önlemleri alınarak temizlendi. İtfaiye eri, çalışmanın amacının vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

26.02.2025 19:17
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Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dondurucu soğuklar nedeni ile bina çatılarında oluşan ve tehlikeye davetiye çıkaran buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından asansörlü merdiven yardımı ile güvenlik önlemi alınarak temizlendi.

Son günlerin en soğuk günlerini yaşayan Karlıova ilçesinde hava sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceleri gördü. Yoğun kar birikintilerinin olduğu kentte birçok esnaf kepenk açmazken, bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu. Tehlike oluşturan buz sarkıtlarının kırılması için Karlıova Belediyesi harekete geçti. İtfaiye ekiplerince asansörlü merdiven yardımı ile ulaşılan bölgelerdeki buz sarkıtları, güvenlik önlemleri altında temizlendi.

Konu ile ilgili bilgi veren İtfaiye eri Ahmet Kanat, "Kar ve tipiden sonra çatılarda oluşan kar ve buz kütlelerinin vatandaşlara zarar vermemesi için itfaiye ekipleri olarak temizledik" dedi.

Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Tuzak Buz Sarkıtları İtfaiye Ekipleri Tarafından Temizlendi - Son Dakika

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