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Bingöl'de Umut Kervanı Derneği 291 aileye yardımda bulundu - Son Dakika
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Bingöl'de Umut Kervanı Derneği 291 aileye yardımda bulundu

Bingöl\'de Umut Kervanı Derneği 291 aileye yardımda bulundu

Umut Kervanı Derneği, Bingöl'de ocak ayında 291 aileye ayni ve nakdi yardımda bulundu. Yardımlar arasında gıda, kırmızı et, nakit, ev eşyası, giyim ve mutfak eşyası gibi çeşitli ihtiyaçlar yer aldı.

04.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:40
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Bingöl'de Umut Kervanı Derneği tarafından ocak ayında 291 aileye ayni ve nakdi yardımda bulunuldu.

Umut Kervanı Derneği, Bingöl'de ocak ayına ait faaliyet raporunu açıkladı.

Bingöl Umut Kervanı Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Refik Gönül, toplumda dayanışmanın ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gönül, şunları kaydetti:

"Bingöl'de ocak ayında; 159 aileye 105 bin 716 lira tutarında gıda yardımı, 73 aileye 48 bin lira tutarında kırmızı et yardımı, 17 aileye 26 bin 650 lira nakit yardımı, 5 aileye 31 bin 800 değerinde ev eşyası yardımı, 33 aileye 77 bin 735 lira değerinde giyim yardımı, 4 aileye 23 bin 478 lira değerinde mutfak eşyası yardımı olmak üzere toplamda 291 aileye 313 bin 379 liralık ayni ve nakdi yardımda bulunduk."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bingöl'de Umut Kervanı Derneği 291 aileye yardımda bulundu - Son Dakika
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