Bingöl\'de Yoğun Kar Yağışı: 236 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Siirt'te İç Sularda Avlanma Yasağı Başlıyor

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, iç sularda avlanma yasağının 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla iç sularda sazangillerin üreme alışkanlıklarına göre belirlenen bölgelerde avlanma yasağı uygulanacak. Siirt sınırları içerisinde yer alan doğal göl-gölet, baraj göleti ve akarsularda sazan, kadife, sıraz, yayın, şabut, tatlısu kefali ve diğer balık türleri için avlanma yasağı 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Yasak süresince su ürünlerinin avlanması, satışı, nakli ve imalatı yasaklanacak ve yasa dışı avcılık faaliyeti tespit edilenler hakkında para cezası uygulanacak.