Bingöl'deki Havalimanı Kavşağı'nda iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'deki Havalimanı Kavşağı'nda iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl\'deki Havalimanı Kavşağı\'nda iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'deki Havalimanı Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 DOS 815 plakalı hafif ticari araç ile 23 HV 001 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Devlet Hastanesi112 Acil SağlıkTrafik KazalarıBingölGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
16:06
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 17:10:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'deki Havalimanı Kavşağı'nda iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei