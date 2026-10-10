Bingöl\'deki Havalimanı Kavşağı\'nda iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bingöl'deki Havalimanı Kavşağı'nda iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'deki Havalimanı Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 DOS 815 plakalı hafif ticari araç ile 23 HV 001 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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