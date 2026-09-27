Bingöl-Erzurum kara yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı

BİNGÖL'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl- Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.