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Bingöl- Erzurum karayolunda kar etkili oldu

BİNGÖL - Bingöl-Erzurum karayolunda kar yağışı etkili oldu, çalışmalar başladı.

Bingöl-Erzurum karayolunda kar yağışı etkili oldu. Biranda bastıran yağış birlikte yol, karla doldu. Karayolları ekipleri, iş makineleri ile yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.