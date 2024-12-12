Bingöl- Erzurum karayolunda kar etkili oldu
BİNGÖL - Bingöl-Erzurum karayolunda kar yağışı etkili oldu, çalışmalar başladı.
Bingöl-Erzurum karayolunda kar yağışı etkili oldu. Biranda bastıran yağış birlikte yol, karla doldu. Karayolları ekipleri, iş makineleri ile yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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