Bingöl İl Emniyet Müdürü Kalaycı Göreve Başladı

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Beyti Kalaycı görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, tören mangası, şube müdürlerince karşılanan Kalaycı, daha sonra makam odasına geçti.

Kalaycı'ya başarılar dileyen Orhan, Bingöl'de güzel bir dönem geçirdiğini, kent halkından helallik istedi.

Beyti Kalaycı da çalışmaları dolayısıyla Orhan'a teşekkür etti.